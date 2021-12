Mães militares fazem sucesso na web

Durante a última semana, a foto de mães militares norte-americanas uniformizadas amamentando seus filhos viralizou na internet. A imagem já possui mais de 20 mil curtidas e 23 mil compartilhamentos. A ideia foi desestereotipar a imagem das mulheres do ramo.

A foto conseguiu alcance expressivo em poucos minutos e foi censurada pelo Facebook. Depois de ser postada novamente e ter sido muito compartilhada, a foto permaneceu na rede.

"Hoje eu acredito que nós fizemos história", escreveu a fotógrafa. "Amamentar os bebês não as tornam menores como soldadas. Acho que as tornam ainda melhor", declarou a fotógrafa Tara Ruby, que serviu na Força Aérea Americana entre os anos de 1997 a 2001.

Junto à imagem, ela escreveu: "Eu me lembro de ter amamentado minha filha na sombra, me escondendo em banheiros e onde quer que eu podia, enquanto vestia o uniforme. Com o meu segundo filho, fui aconselhada a cobrir o ato, porque ninguém queria ver "aquilo". Lembro-me de que a amamentação não era algo legal ou dentro das normas".

