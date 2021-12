Mães encontram bebês após troca em hospital na Argentina

Duas mães argentinas recuperaram os bebês biológicos, após terem os filhos trocados no dia 30 de setembro no hospital 'Sanatório Argentino', em San Juan, noroeste do país.

Uma das vítimas, a advogada María Lorena Gerbeno, de 37 anos, percebeu que a criança não era sua filha e ao retornar ao hospital para uma consulta de rotina, intuitivamente percebeu que um bebê nos braços de outra mãe seria o dela.



"Sabia que aquele era o meu bebê. Parecia ter o peso que deveria ter a minha filha e se parecia com os meus outros filhos quando eram recém-nascidos", disse a mulher.

Ao revelar as enfermeiras a situação, a outra mãe, Verônica Tejada, foi esclarecido que ao dar à luz, disseram que seu bebê pesava 2,9 quilos, mas entregaram a menina, momentos depois, com 3,7 quilos. "Eu disse que meu bebê era mais leve, mas insistiram que eu tinha entendido errado. Nunca obtive as respostas", concluiu.

Um teste de DNA foi realizado no dia 15 de outubro, a fim de confirmar as suspeitas de María Lorena. De acordo com informações do hospital, cinco bebês nasceram no dia 30 de setembro, entre eles três meninas. Desta forma, outros testes foram feitos com as outras duas famílias, comprovando que o bebê de María Lorena tinha sido trocado com o de Verônica.

Na segunda-feira, 21, os bebês, finalmentem, foram devolvidos às mães biológicas. As famílias cogitam processar o hospital, que assumiu a responsabilidade pela confusão.

