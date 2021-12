Mãe salva criança de carro desgovernado nos EUA

A rápida reação de uma mulher conseguiu salvar seu filho de uma tragédia em São Francisco, nos Estados Unidos.

Ela caminhava com a criança, que estava em um carrinho de bebê, quando um carro desgovernado foi em direção aos dois. Em questão de segundos, a mulher conseguiu puxar o carrinho e tirá-lo do alvo do veículo, que se chocou contra a proteção de uma escada.

Pouco tempo antes, o motorista do carro se envolveu em uma colisão e perdeu a direção, invandindo a calçada onde mãe e filho caminhavam.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança do local. Os motoristas dos veículos ficaram feridos e foram socorridos para um hospital.

Confira o vídeo:

Mãe age rápido e salva bebê de carro desgovernado nos EUA

adblock ativo