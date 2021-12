Mãe põe cadáver de filho em bar para última homenagem

Um homem morto pela polícia de Rio de Piedras, em Porto Rico teve uma homenagem póstuma excêntrica. Jomar Aguayo Collazo, de 23 anos, foi morto no domingo, 18, e sua mãe decidiu realizar uma despedida. Ela colocou o corpo de Jomar em frente a uma mesa para que ele "celebrasse sua última festa de aniversário".

De acordo com as informações do Daily Mail, o jovem morreu dias depois de fazer aniversário. Policiais alegam que durante a abordagem, que envolvia tráfico de drogas, Jomar estava armado, resultando em um conflito entre suspeitos e agentes.

Um dia após falecer, o corpo do porto-riquenho apareceu em imagens vestindo um agasalho e boné azuis enquanto "comemora seu último aniversário" com amigos no mesmo bar em que foi assassinado. Ele também é visto "jogando" uma partida de dominó.

