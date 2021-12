Mãe e filho se apaixonam e podem ser presos nos EUA

Moradores do estado do Novo México, nos EUA, a norte-americana Monica Mares, de 36 anos, e seu filho Caleb Peterson, de 19, se assumiram publicamente como um casal, com o objetivo de trazer à tona o que chamam de atração genética sexual.

Monica é mãe de nove filhos. Ela entregou Caleb para adoção quando ele era apenas um bebê, mas, no ano passado, ambos se apaixonaram poucas semanas após o reencontro.

Em entrevista ao Daily Mail, Monica afirmou que, de início, nutria amor materno por Caleb, mas que o sentimento foi mudando com o passar do tempo. "Foi quase amor à primeira vista, mas primeiro foi amor de mãe. Ele veio para casa viver comigo e estávamos felizes como mãe e filho", contou.

Ela ainda revelou como foi sua declaração para filho. "Primeiro eu disse a ele 'Sinto muito, eu não sei como você vai reagir a isso. Sou sua mãe e você, meu filho, mas estou me apaixonando por você'. Aí ele respondeu: "Quer saber? Eu também. Estava com medo de te contar".

Atualmente separados por decisão da Justiça, o casal pode ser preso por 18 meses por prática de incesto. "Ele [Caleb] é o amor da minha vida e eu não quero perdê-lo. Meus filhos o amam, assim como toda minha família. Nada pode nos separar, nem a Justiça, nem a cadeia", disse a mulher.

