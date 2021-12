Mãe de brasileira desaparecida na Alemanha afirma que jovem está em hospital

Desaparecida na Alemanha desde o sábado passado, 27, a estudante brasileira Livia Perrone Medina, 27 anos, foi encontrada em um hospital. De acordo com informações do Portal UOL, a informação foi confirmada pela família da jovem na tarde deste domingo, 5.

Livia foi levada por policiais para receber atendimento médico em um hospital da região. Ela teria pego um trem no sábado, 27, com destino à Colônia, entretanto, segundo as imagens de segurança da estação de trem, a jovem não desceu no destino previsto.

"Estamos aguardando notícias oficiais, que ainda não saíram. O que sabemos até o momento é que a Lívia foi encontrada e está em um hospital, tendo sido levada por policiais que a abordaram, e assim o fizeram devido ao seu estado físico e emocional. Ainda não foi possível falar com o médico que a acompanha, pois ele não se encontrava no hospital hoje", disse a mãe da jovem.

A estudante já conseguiu falar com a família por telefone e deve retornar ao Brasil assim que o quadro de saúde estiver melhor. Ela se mudou para Aachen em 2017 para cursar o mestrado em sustentabilidade na RWTH Aachen University.

