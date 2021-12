Mãe de baiano morto na Espanha pede ajuda para trazer corpo

A mãe do baiano, Odycleidson Moraes do Nascimento, de 22 anos, assassinado no apartamento onde morava na cidade de Blanes, em Girona, na Espanha, em 5 de dezembro, está fazendo campanha pelas redes sociais para arrecadar dinheiro e conseguir trazer o corpo de seu filho de volta ao Brasil.

Maria Cristina de Jesus, 44, que está na Espanha desde a confirmação da morte de Kekeo, como era conhecido Odycleidson, publicou o seguinte pedido:

"Aqui esta o número da conta para fazer arrecardação, para levar o corpo do meu filho Odycledson Moraes do Nascimento, 'kekeo' para o Brasil. Agência-1902 operação-013 Nº 2047-6 , Conta Poupança Caixa Economica Federal. Maria Cristina Carneiro de Moraes de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos...!"

O governo espanhol só liberou o corpo de Kekeo na sexta-feira, 9.

