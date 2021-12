Mãe de aniversariante cobra R$ 63 por ausência de convidado

Imagine receber em casa uma conta de cerca de R$ 63 sob o argumento de que seu filho de 5 anos faltou à festa de aniversário de um amiguinho da escola? Acha improvável? Pois isso aconteceu com a família de um garoto britânico que, em vez de ir à festinha, foi visitar os avós.

O caso aconteceu na Cornualha e o convite aconteceu pouco antes do Natal. Semanas depois, a família do menino Alex Nash foi surpreendida com a conta enviada pela mãe do aniversariante. Julie Lawrence alegou que a ausência do pequeno convidado fez com que ela perdesse dinheiro.

Ela argumentou que seus contatos estavam no convite e que os pais de Alex poderiam ter informado sobre a ausência. A festa aconteceria em um parque com pista artificial de esqui. Além de dizer que não tinham os contatos da mãe do aniversariante, os pais de Alex ainda disseram que vão processar a mulher que cobrou a conta.

"Era uma conta mesmo, com detalhes oficiais completos e até os dados bancários dela (Julie, a mãe do aniversariante). Compreendo que ela está chateada por perder dinheiro. O dinheiro não é problema, é a forma como ela tentou tirar o dinheiro de nós", disse Derek Nash, pai de Alex.

