Mãe de 13 filhos, alemã de 65 anos dá à luz quadrigêmeos

Uma alemã de 65 anos, que já era mãe de 13 filhos e trabalha como professora de russo e inglês, deu à luz quadrigêmeos na noite desta sexta-feira, 22, em um hospital de Berlim, informou neste sábado, 23, a rede de televisão "RTL".



Segundo a emissora, a mãe, Annegret Raunigk, que também tem sete netos, teve os quadrigêmeos por cesárea, após uma gestação de 26 semanas.



Os bebês - uma menina e três meninos - nasceram com peso entre 655 e 960 gramas e medindo entre 30 e 32,5 centímetros e, como é habitual em partos prematuros, estão em incubadoras.



Raunigk se submeteu a vários tratamentos de implante de óvulos por inseminação artificial fora da Alemanha depois que uma de suas filhas, Lelia, que hoje tem 9 anos, lhe pediu para ter um novo irmão.



As possibilidades de sobrevivência dos quadrigêmeos é bastante alta, embora não se possa descartar complicações.



Sem inseminação artificial, as chances de ter quadrigêmeos é estimada em 1 entre 600 mil.



A "RTL" informou que a mãe não dará entrevistas e, por enquanto, não serão divulgados nem o nome do hospital nem o dos médicos que a atenderam.

