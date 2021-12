Mãe batiza filho que nasceu em voo com nome de empresa aérea

Algumas crianças são chamadas de Vitória ou Esperança por serem frutos de um milagre, outras são batizadas com nomes de santos, mas o local inusitado do seu parto é que inspirou a mãe de Saw Jet Star. O menino nasceu no dia 22 de abril durante um voo da empresa Jetstar Asia, então a mãe decidiu homenagear a companhia áerea.

Além disso, o primeiro nome do menino é o mesmo do gerente de atendimento ao cliente a bordo do avião, Saw Ler Htu. Contudo, não há informações se também foi uma homenagem. O profissional visitou a criança depois do pouso.

Após o parto, mãe e filho foram levados para um hospital de Yangon, em Mianmar e tiveram alta. O menino nasceu com quase 3 quilos.

A empresa aérea, que compartilhou a história na sua página no Facebook, disse que essa é a primeira vez que uma criança nasce em uma aeronave dela. A Jetstar doou R$ 2,6 mil para a família.

"Estamos mais do que contentes de anunciar que um menino, chamado Saw Jet Star, nasceu em segurança a bordo do voo 3K583 pelas mãos de uma equipe de médicos e da tripulação, após o avião pousar em Yangon", disse a companhia aérea.

adblock ativo