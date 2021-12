Uma mãe de uma república russa foi forçada a jogar seus dois filhos de uma janela do quarto andar para salvá-los de um incêndio que devastava o apartamento.

Mila Aksakova, 36 anos, foi gravada em vídeo arremessando as crianças para a rua, enquanto vizinhos do village, na República Russa de Baskkortostan, resgatavam Vanya, 4 anos, e Natalya, 13 anos, com lençóis esticados para amortecer a queda.

A mãe achou que os lençóis não aguentariam seu peso e não saltou. Esperou no apartamento que os bombeiros a resgatassem e foi retirada do prédio em chamas intoxicada pela fumaça.

Mais de 140 outras pessoas tiveram de ser evacuadas do prédio em chamas. Todos sobreviveram. Veja o vídeo:

Marcos Venancio Lopes Machado Mãe atira filhos da janela para salvá-los de incêndio

