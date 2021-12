Macaco rouba câmera de brasileiro e grava 'selfie' em vídeo

O brasileiro Ailton Schoemberger, de 25 anos, viveu um momento curioso durante viagem à Indonésia. Sua câmera Go Pro Hero foi roubada por um macaco. A máquina continuou ligada e gravou um vídeo do primata.

O "selfie", termo oriundo da língua inglesa para definir autorretratos, foi publicado por Schoemberger, que faz viagem de sete meses de "mochilão" pelo mundo, em uma conta no Youtube em janeiro e desde então alcança mais de 100 mil visualizações.

O curitibano Ailton conseguiu recuperar a câmera com alguns arranhões. Em sua conta no Facebook, compartilhou as publicações da história (e do vídeo) e postou uma mensagem: "Melhor vídeo da viagem até agora!!".

Veja o vídeo

