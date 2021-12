O lutador de MMA Mayura Dissayanake impediu um assalto à loja de conveniência de um posto de gasolina onde trabalha, nos Estados Unidos, em Houston, surrando dois bandidos que tentaram assaltar outro funcionário do posto.

Ele voltava do banco quando foi surpreendido por dois homens. Dissayanake viu a ação dos bandidos do balcão e saiu para ajudar o colega. Com chutes e socos, colocou a quadrilha para fugir.

Veja o vídeo:

Da Redação Lutador de MMA enfrenta assaltantes e surra quadrilha

adblock ativo