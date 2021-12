Lugo está internado devido a uma febre alta

O ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo, 62 anos, está internado no Sanatorio Migone de Assunção, na capital do país, em decorrência de febre alta devido a um tratamento odontológico. No fim deste mês, completa um ano que Lugo foi afastado do poder devido a um processo de impeachment aprovado pelo Parlamento paraguaio. A forma de condução do processo de impeachment gerou discordâncias entre os líderes regionais que aprovaram a suspensão temporária do Paraguai do Mercosul e da União de Nações Sul-Americanas (Unasul).

A Frente Guasú, coalizão de partidos de esquerda que apoia Lugo, informou, por meio da rede social Twitter (@FrenteGuasuPY), sobre a internação do ex-presidente. A senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú) acompanha o tratamento e deve dar mais informações sobre Lugo ainda nesta quarta-feira, 5.

Lugo foi presidente do Paraguai de 2008 a junho de 2012. De 2010 a 2011, ele foi submetido a um tratamento de combate a um câncer linfático. O tratamento foi feito em São Paulo e em Assunção, no Paraguai. Segundo informações médicas, ele superou a doença.

