Louvre fecha as portas contra batedores de carteira

O Museu do Louvre, em Paris, fechou hoje, 10, as portas temporariamente, na sequência de uma greve de funcionários em protesto contra um grupo de batedores de carteira em ação no local. O Louvre é o principal museu da capital francesa e um dos maiores e mais visitados em todo o mundo.

Uma das representantes do movimento, Christelle Guyader, informou que o museu reabre amanhã, 11, após a administração do museu ter concordado em adotar um conjunto de medidas e reforçar a presença da polícia no prédio.

Os funcionários do Louvre decidiram convocar a paralisação porque não conseguem enfrentar o aumento de roubos praticados por batedores dentro do museu. De acordo com os funcionários, algumas vezes, os furtos são praticados por grupos organizados, alguns compostos por mais de 30 crianças.

"Muitas vezes [os funcionários] vêm trabalhar com medo, porque são confrontados com grupos organizados de batedores de carteira, cada vez mais agressivos que incluem crianças e entram de graça no museu. Mesmo depois de terem sido interrogados pela polícia, voltam ao local dias depois", disse Christelle. De acordo com ela, muitos funcionários contam que foram insultados e ameçados pelos batedores e até atingidos por eles com cusparadas.

