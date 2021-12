Londres pode perder até 800 bilhões de euros com o Brexit

A cidade de Londres pode perder até 800 bilhões de euros em ativos para um de seus principais rivais na área financeira, Frankfurt, na Alemanha, até março de 2019. Os bancos devem começar a transferir suas operações para a cidade alemã antes da conclusão do Brexit.

O grupo Frankfurt Main Finance divulgou o total estimado após a confirmação de que 30 instituições financeiras e bancos escolheram a cidade como nova sede de suas operações na Europa.

Alguns bancos como JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley estão planejando espalhar suas operações por inúmeras cidades, como Dublin e Paris. O grupo alemão acredita que o número de instituições que devem se mudar para Frankfurt pode subir para 37.

“Considerando tudo, esperamos uma transferência de 750 a 800 bilhões de euros em ativos de Londres para Frankfurt, sendo que a maioria deve ser transferida já no primeiro trimestre de 2019”, afirmou Hubertus Väth, diretor administrativo do Frankfurt Main Finance.

Bancos, companhias de seguro e outras instituições de serviços financeiros estão em uma corrida contra o relógio para garantir licenças e reforçar sua força de trabalho continental antes que o Reino Unido deixe a União Europeia.

Sem um compreensível acordo entre Reino Unido e União Europeia que cubra serviços financeiros, as companhias correm o risco de não terem substitutos para os casos de perda de direito com o passaporte, o que atualmente permite que as empresas atendam clientes por todo o bloco econômico.

Aprovação parlamentar

O acordo de saída do Brexit ainda não recebeu aprovação parlamentar, criando um ambiente de dúvida para o período de transição que deve se estender para os acessos entre fronteiras dos bancos até dezembro de 2020. Isso significa que as empresas têm poucas opções, então irão transferir funcionários, ativos e clientes do Reino Unido como preparação para um cenário sem acordo.

“Os bancos vão enfrentar a escolha de realocar apenas o que é estritamente necessário ou se prepararem para transferir a operação inteira para novas cidades”, afirmou Väth.

Lloyds, Standard Chartered, Credit Suisse, Citigroup e Nomura estão entre os bancos que estão planejando expandir ou instalar novos escritórios em Frankfurt logo após a conclusão do Brexit.

O ministro da Cidade, John Glen, concordou com a estimativa do Banco da Inglaterra de que o Reino Unido deve perder cerca de cinco mil empregos até a saída do país da União Europeia, em 29 de março de 2019.

Este mês, a Alemanha avançou em direção a flexibilizar suas leis trabalhistas, o que antes era visto como um grande obstáculo em atrair um grande número de empregos no setor bancário.

O grupo Frankfurt Main Finance acredita que o número de empregos que será gerado em Frankfurt com essa movimentação pode chegar até dez mil em 2022.

