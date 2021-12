Londres empresta bicicleta para melhorar trânsito

Londres está lançando um novo programa de aluguel de bicicletas com a expectativa de melhorar os congestionamentos na cidade, que já foi conhecida pela paralisação do trânsito. O prefeito da capital inglesa, Boris Johnson, um entusiasta do ciclismo, colocou as primeiras bicicletas nas ruas hoje, 4.700 das 6.000 que devem ser disponibilizadas.



Pelo programa, ciclistas poderão emprestar bicicletas em 400 locais espalhados pela cidade. No início, apenas os que se filiaram antecipadamente ao programa podem usar os veículos. A adesão custa 45 libras (US$ 70) por ano.

Prefeito de Londres, Boris Johnson (à esquerda), posa em frente à London Eye, importante ponto turístico da cidade

Turistas e outros usuários eventuais não poderão participar do projeto por pelo menos mais um mês. Londres entra para o grupo de dezenas de outras cidades com programas de aluguel de bicicletas, dentre elas Milão, Boston, Barcelona, Minneapolis, Paris e Zurique.

