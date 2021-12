Loja cria boneco do príncipe George

Uma loja fez criou um boneco realista com os traços do príncipe George, filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge Kate Middleton. O boneco, feito de porcelana, simula um bebê de 5 meses e tem os traços de George, além de usar uma roupa parecida com a utilizada pelo príncipe George em seu batizado.

A responsável pela criação do boneco é a artista Fiorenza Biacheri, que disse que os detalhes realistas do bebê foram pintados à mão. Fãs da família real britânica podem comprar a réplica por R$ 347 no site Bradford Exchange. O mesmo site também vende uma estátua de Kate Middleton com um bebê no colo.

