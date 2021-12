Localizado corpo de menino arrastado por jacaré na Disney

O corpo de um menino de 2 anos, arrastado nesta terça-feira, 14, à noite por um jacaré para um lago em um complexo turístico de Orlando, na Flórida, foi achado no começo da tarde desta quarta-feira, 15, por uma equipe de resgate, informaram as autoridades policiais do condado de Orange. Em entrevista mais cedo, nesta quarta, as autoridades tinham antecipado que não tinham mais esperança de encontrar a criança com vida.

A equipe de resgaste localizou o corpo em um local situado a 5 metros da costa. O lago artificial Seven Seas, onde a criança foi atacada pelo jacaré, integra um dos complexos hoteleiros da Disney, perto da cidade de Orlando. O lago fica nas proximidades do Grand Floridian Resort & Spa.

A criança, que foi identificada pela família como Lane Graves, era natural de Nebraska, um estado que fica no centro dos Estados Unidos. Os pais, uma irmã mais velha e Lane Graves chegaram a Disney World, no último domingo, 12.

Os jacarés são bastante comuns na Flórida e os ataques contra humanos acontecem com certa frequência.

