Lingerie japonesa cria sutiã que só é aberto por amor

A fabricante de lingerie japonesa Ravijour criou um sutiã que só é "aberto por amor". A criação nomeada "True Love Tester", funciona a partir de um sensor de frequência dos batimentos cardíacos da mulher.

A frequência é enviada via bluetooth para um aplicativo de celular, comparando a reação do corpo da mulher a outras provocadas quando elas fazem exercícios, compras, assistem a um filme de terror, etc.

O sutiã abre automaticamente, quando é detectado o amor, mas também pode causar situações constrangedoras, como abrir na rua ou em qualquer outro lugar.

