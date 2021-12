Líderes do G7 começam cúpula centrados na economia

Os líderes do G7 (grupo que reúne os sete países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo) começaram neste domingo, 7, sua cúpula no palácio bávaro de Elamu, no sul da Alemanha, com uma agenda centrada na evolução da economia e nas difíceis relações com a Rússia pela crise da Ucrânia.



Tanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, como o do Conselho Europeu, o ex-primeiro-ministro polonês Donald Tusk, pediram, antes do começo da reunião, que se faça frente à atitude da Rússia a respeito de Ucrânia e se mantenha a linha das sanções a esse país que foi excluído do grupo por causa da explosão dessa crise.



Acompanhada por seu marido, Joachim Sauer, a chanceler alemã, Angela Merkel, deu as boas-vindas aos presidentes dos EUA e da França, François Hollande; assim como aos primeiros-ministros da Itália, Matteo Renzi; do Reino Unido, David Cameron; do Japão, Shinzo Abe; e do Canadá, Stephen Harper; e aos presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do Conselho Europeu, Donald Tusk.



A primeira sessão de trabalho tem como eixo a análise da economia global e, embora a crise grega não esteja incluída formalmente na agenda, o governo de Berlim assume que seria surpreendente que os líderes do G7 não abordassem a questão.



Merkel e Hollande falaram no sábado de novo por telefone com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, e hoje Juncker, em entrevista coletiva, assinalou que "ainda não recebeu" nenhuma proposta alternativa de Atenas à apresentada pelos credores internacionais para fechar um plano de reformas que permita desbloquear a ajuda financeira pendente.



Nas sessões de trabalho de hoje os líderes do G7 abordarão também o andamento das negociações dos diferentes acordos de livre-comércio bilaterais ou regionais e no jantar se centrarão na agenda exterior, desde o conflito da Ucrânia até a guerra na Síria.



Trata-se da segunda cúpula consecutiva sem a presença do presidente russo, Vladimir Putin, afastado deste fórum informal pelos demais líderes após a anexação da península ucraniana da Crimeia.



O governo alemão escolheu como cenário para a cúpula as bucólicas paisagens do sul da Baviera, perto da fronteira com a Áustria, onde os lideres do G7 posaram para os fotógrafos enquanto passeavam pelo campo.



Mais de 22.000 policiais alemães participam do esquema de segurança preparado para a cúpula, apoiados por 2.000 colegas austríacos.

adblock ativo