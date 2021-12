Líder de cartel de drogas no México foge da prisão de segurança máxima

O líder do cartel de drogas de Sinaloa, no México, Joaquin "El Chapo" Guzmán, escapou da prisão de segurança máxima na região central do México, quase um ano e meio depois de ter sido capturado em uma grande operação de busca pelo país, afirmou o governo neste domingo, 12. Ele cumpria uma sentença de mais de 20 anos.

Em comunicado, a Comissão de Segurança Nacional disse que Guzmán desapareceu das imagens das câmeras de segurança na tarde de sábado na penitenciária federal Altiplano I, no Estado do México, e logo foi constatado que ele não estava em sua cela.

Sua fuga foi então confirmada e uma grande operação de busca foi realizada aos arredores da prisão, incluindo estradas e em estados vizinhos. Todos os voos foram cancelados no aeroporto de Toluca, capital do Estado do México.

Foi a segunda vez que Guzmán, o chefe do cartel de Sinaloa (conhecido como Cartel do Pacífico), conseguiu escapar da prisão, e sua fuga será um problema para o governo do presidente Enrique Pena Nieto.

O governo foi amplamente elogiado quando Guzmán, fugitivo mais procurado do México, foi recapturado em fevereiro de 2014. Ele tinha sido pego antes, em 1993, mas escapou da prisão em 2001.

