Libertados 79 jovens sequestrados em zona anglófona de Camarões

Os adolescentes sequestrados na segunda-feira, 5, em uma escola protestante de Bamenda, no noroeste anglófono de Camarões, foram libertados - informou o ministro camaronês da Comunicação, Issa Bakary Tchiroma, nesta quarta, 7. "Os 79 alunos foram libertados", declarou Tchiroma, sem dar detalhes sobre as condições da libertação.

Os alunos da Escola de Ensino Médio Presbiteriana de Bamenda haviam sido raptados junto com três funcionários dessa instituição. "Não sei ainda qual é a situação dos três membros do pessoal", afirmou o ministro.

Este tipo de sequestro era inédito no Camarões, diferentemente do que acontece no país vizinho, a Nigéria, onde o grupo extremista Boko Haram sequestrou 200 adolescentes de um internado em 2014. O ato chocou o mundo inteiro.

A libertação dos jovens foi anunciada um dia depois da posse, em Yaundé, do presidente Paul Biya, 85 annos, para um sétimo mandato consecutivo após 36 anos no poder.

Em um vídeo de seis minutos obtido pela AFP antes da libertação, 11 garotos na faixa dos 15 anos de idade diziam seus nomes, em voz alta e em inglês, afirmando que haviam sido sequestrados pelos "Amba boys", um grupo armado de separatistas anglófonos.

Nas duas regiões anglófonas de Camarões, no noroeste e no sudoeste, vive-se uma crise sociopolítica sem precedentes desde o final de 2016. Um ano depois, transformou-se em conflito armado.

adblock ativo