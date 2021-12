Lendário astronauta americano John Glenn morre aos 95 anos

O astronauta John Glenn, o primeiro americano a orbitar o planeta, faleceu aos 95 anos - informou o Departamento que leva seu nome na Universidade Estadual de Ohio, nesta quinta-feira, 8.

"Com a morte de John, nossa Nação perdeu um ícone e Michelle e eu perdemos um amigo", declarou o presidente americano, Barack Obama, que se referiu a Glenn como "o último dos nossos primeiros astronautas".

Há cerca de uma semana, ele deu entrada no James Cancer Hospital dessa universidade, de acordo com a John Glenn College of Public Affairs.

"John Glenn, um ícone americano, cuja crença no dever cívico e no serviço público o levou a servir a seu país como um piloto de combate dos Fuzileiros Navais, um pioneiro em viagens espaciais e um senador americano por Ohio, faleceu nesta quinta, 8 de dezembro de 2016, em Columbus", anunciou a faculdade em sua página institucional.

"Boa sorte, John Glenn!", declarou o governador de Ohio, John Kasich.

Em 1962, quando os Estados Unidos buscavam recuperar o terreno perdido na corrida espacial com a União Soviética, Glenn fez historia como parte do famoso "Projeto Mercurio", orbitando a Terra.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Glenn pilotou um avião de transporte e na Guerra da Coreia, em 1953, participou de diversas missões de combate.

Glenn abandonou a Nasa em 1964, quando passou a se dedicar à política no Partido Democrata, e representou o Estado de Ohio no Senado entre 1974 e 1999.

Em 1976, Glenn chegou a ser cotado para vice-presidente na chapa de Jimmy Carter, que acabou optando por Walter Mondale.

Glenn foi pré-candidato presidencial nas eleições de 1984, mas sua candidatura não prosperou.

Em 1998, já com 77 anos, Glenn retornou ao espaço a bordo de um ônibus espacial, e permaneceu nove dias em órbita em uma missão que provocou críticas da imprensa.

No mesmo ano, ajudou a fundar o Instituto para o Serviço Público na Universidade de Ohio, que pouco depois passou a se chamar Instituto John Glenn.

Até o momento não foram divulgadas as causas do falecimento.

