A atriz Lea Michele, estrela de Glee e ex-namorada de Cory Monteith, soube da morte do ator por telefone. "Lea caiu em lágrimas. Cory era o mundo para ela. Eles passaram por muitas coisas juntos", disse uma fonte ao site Showbiz Spy.

O representante da atriz enviou um comunicado à imprensa neste domingo, 14: "Pedimos gentilmente que respeitem a privacidade de Lea". Quando o ator deu entrada em uma clínica de reabilitação, Lea o encorajou, já que ela pretendia ter filhos e construir uma vida com ele. Porém, os dois terminaram o namoro recentemente. "Eles viajaram para lugares diferentes nas férias para colocar os pensamentos em ordem. Lea vai amar Cory para sempre, mas a pressão de lidar com um viciado era grande", contou uma fonte ao Showbiz.

Assista à um vídeo dos dois cantando Someone Like You na série Glee

Da Redação Lea Michele soube da morte de Cory por telefone

