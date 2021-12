Lambida de cachorro deixa idosa com infecção grave

Uma idosa de 70 anos ficou internada devido a uma infecção grave causada pela bactéria Capnocytophaga canimorsus, presente na gengiva de algumas raças de cães e gatos, quase um mês após receber lambidas do cachorro de estimação. As informações são do UOL.

A mulher que morava no Reino Unido, foi encontrada desacordada dentro de casa e levada ao hospital onde foi submetida a vários exames.

Segundo informações do hospital da Universidade College London, na Inglaterra, a paciente passou a apresentar confusão mental, diarreia, febre alta e os rins começaram a falhar. Os exames detectaram a presença da bactéria.

A paciente não tinha marcas de arranhões ou mordidas pelo corpo, mas admitiu que o cachorro de estimação, da raça galgo italiano, costumava dar lambidas frequentemente.

Ainda de acordo com os médicos, essa bactéria foi descrita pela primeira vez em 1976 e é considerada rara em humanos. Apenas 13 casos relacionados à bactéria foram registrados no Reino Unido desde 1990.

adblock ativo