Ladrão rouba joias do rapper Drake avaliadas em US$ 3 mi

O rapper Drake foi roubado enquanto se apresentava na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos. De acordo com o site "TMZ", um ladrão roubou US$ 3 milhões em joias de dentro do ônibus do músico. O crime durou 15 minutos.

Após o roubo ser notado, a polícia foi acionada e conseguiu localizar o bandido. Travion King, 21 anos, foi preso e as joias recuperadas.

A polícia conseguiu identificar Travion, porque câmeras de segurança registraram o roubo e o jovem já tinha trabalhado no local.

