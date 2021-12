Kernowite: Novo mineral é descoberto no oeste da Inglaterra

Um novo mineral foi descoberto por cientistas na Cornualha, região litorânea no oeste da Inglaterra. Obtido a partir de uma rocha extraída há cerca de 220 anos, o mineral verde-escuro foi batizado de "kernowite" - nome em inglês - em homenagem a Kernow, a palavra do idioma córnico original da Cornualha.

Segundo informações da BBC, o mineral foi descoberto por um grupo liderado pelo mineralogista do Museu de História Natural (NHM) Mike Rumsey. A região da Cornualha é conhecida mundialmente pelas suas reservas minerais.

Ainda de acordo com a BBC, por séculos, os mineralogistas acreditaram que os cristais verdes seriam uma variação do mineral liroconito, no entanto, a descoberta possui composição química diferente.

A estrutura dos cristais é a mesma do liroconito, mas a kernowite contém ferro ao invés de alumínio, o que cria uma cor diferente.

