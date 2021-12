Kate Middleton impressiona com vestido deslumbrante, mas simples

Kate Middleton, agora princesa Catherine, seguiu seu estilo clássico e refinado optando usar um vestido simples e elegante, criado por Sarah Burton, da marca Alexander McQueen, em seu casamento com o príncipe William, nesta sexta-feira, 29, na Abadia de Westminster, Londres.

Em tecido fosco, o vestido de noiva do século é um tomara-que-caia com decote coração de cintura muito marcada, com blusa de renda e mangas compridas, e bordados muito delicados na cauda que não lembra nem de longe o imponente vestido usado pela princesa Diana em seu casamento com o príncipe Charles, em 1981.

Com os cabelos levemente presos nas têmporas e protegidos por um véu sem muitos detalhes ou bordados, Kate Middleton usou uma tiara pequena e delicada, que, segundo especialistas, pertenceu à Rainha Mãe, combinada com brincos discretos e uma maquiagem com poucos brilhos ou cores, digna de um membro da família real.

Fashionistas em todo o mundo especularam durante meses sobre quem assinaria o vestido, um feito que definiria a carreira por se tratar de criar o traje mais comentado da década. O vestido tinha um aplique de renda feita à mão sobre seda e cetim na cor marfim, com uma longa cauda. Inspirado no novo brasão de Middleton, os brincos de Kate foram feitos com diamantes em formato de folhas e frutos de carvalho. “O vestido é absolutamente mágico -- parece que foi feito por pássaros azuis”, disse Angela Buttolph, editora do site da revista de moda Grazia. “É o vestido perfeito de princesa da Disney para o que tem sido o maior conto de fadas da Walt Disney, desde o príncipe encantado fardado de vermelho, a floresta encantada na abadia e ela parecendo com uma donzela radiante”.

A identidade do estilista e os detalhes do vestido foram mantidos em segredo pelo Palácio St. James durante o período que antecedeu o casamento de Kate Middleton com o príncipe britânico William. Uma marquise especial foi erguida em frente à entrada do hotel onde Kate se preparou, em Londres, para impedir que qualquer um pudesse dar uma espiadela no traje antes de a noiva sair do carro em frente à abadia de Westminster.

A multidão em frente ao local do casamento estava totalmente surpreendida com o vestido e com a noiva. “É exatamente o que eu estava esperando para ela - simples e lindo,“ disse a aposentada Sarah Jones. “Ela é uma noiva linda.” Jornais e sites pelo mundo já haviam divulgado diversas informações identificando o estilista, mas nenhum foi confirmado. Nomes que foram apresentados nos artigos e blogs incluíram Bruce Oldfield e Sophie Cranston da grife Libelula.

O mundo da moda mostrou forte interesse nas roupas da noiva de 29 anos nos últimos meses, e especialistas da indústria da moda fizeram previsões de que ela teria uma enorme influência sobre as vendas no mercado. “A indústria da moda agora está oficialmente estupefata com Kate Middleton e todos no escritório estão em lágrimas,“ disse Grazia Buttolph.

Comparações intermináveis foram feitas entre Kate Middleton e a falecida mãe de William, a princesa Diana, um ícone de estilo até o momento de sua morte em 1997, aos 36 anos. O vestido de Kate Middleton foi radicalmente diferente daquele usado por Diana em seu casamento com o príncipe Charles em 1981, um modelo de babados e rendas na cor creme, desenhado por Elizabeth Emanuel.

Antes do casamento desta sexta-feira, Emanuel disse à Reuters que Kate é mais velha e mais segura em termos de moda do que Diana, de 20 anos, então provavelmente saberia melhor o que gostaria de vestir para seu grande dia. “Com Diana, ela era muito jovem quando fomos apresentados a ela, e a moda não era um de seus maiores interesses, então ela realmente não tinha seu próprio estilo”, disse a estilista Elizabeth Emanuel. “Mas Kate Middleton tem. Ela trabalha com moda. Ela sabe o que fica bem nela”.

