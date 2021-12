Kate Middleton é internada para o nascimento do terceiro filho

Kate Middleton, mulher do príncipe William, deu entrada no hospital na manhã desta segunda-feira, 23, em Londres (Inglaterra). Segundo o anúncio feito pelo Twitter oficial do Palácio de Kensington, no início da manhã, a duquesa deu entrada aos primeiros estágios do trabalho de parto e foi internada no Hospital St. Mary, em Paddington.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour. The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

Grávida de seu terceiro filho, Kate foi acompanhada pelo príncipe William do palácio até o hospital. Como aconteceu com os outros dois filhos, George e Charlotte, o suspense sobre o gênero do bebê se mantém, não se sabe ainda se o título será de príncipe ou princesa de Cambridge.

adblock ativo