Kate Middleton deixa hospital em Londres com filha recém-nascida

Os duques de Cambridge, o príncipe William e sua esposa, Catherine, deixaram neste sábado o hospital St. Mary em Londres com sua filha recém-nascida, irmã do príncipe George e quarta na linha de sucessão ao trono britânico.

Com o marido ao lado, Kate, de vestido branco e amarelo, posou para as câmaras com a pequena princesa dormindo em braços. Logo depois os três voltaram para dentro do hospital para preparar a saída definitiva.

Poucos minutos depois, voltaram a sair com a menina em uma cadeirinha de carro, que colocaram no Range Rover preto conduzido por William até o palácio de Kensington, residência oficial da família em Londres.

Espera-se que a jovem família, incluindo o primogênito, o príncipe George, passem pelo menos uma noite no palácio antes de voltarem para sua mansão Anmer Hall, no condado de Norfolk (no leste da Inglaterra), onde William, que está em licença-paternidade, trabalha como piloto de ambulâncias aéreas e onde passarão a maior parte do tempo a partir de agora.

De acordo com a imprensa britânica, George, que em 22 de julho completará dois anos, esteve nas últimas horas sob o cuidado de sua avó materna, Carole Middleton, no palácio, mas saiu pela manhã para visitar sua irmazinha no centro hospitalar.

O príncipe William foi a buscar pela tarde a seu filho para que conhecesse à recém-nascida, cujo nome se desconhece porque primeiro se lhe tem que comunicar à rainha Elizabeth II.

A soberana recebeu hoje a notícia do nascimento de sua quinta bisneta durante um evento no norte da Inglaterra, e, segundo fontes palacianas, está "encantada".

A segunda filha dos duques de Cambridge nasceu às 8h34 (4h34 em Brasília) com 3,7 quilos.

A menina é a quarta na linha de sucessão ao trono britânico, atrás de seu irmão, seu e seu avô, o príncipe Charles, e receberá o tratamento de princesa e Vossa alteza Real.

