Justiça paquistanesa retira acusação contra bebê de 9 meses

A Justiça paquistanesa retirou neste sábado, 12, a acusação de tentativa de assassinato apresentada contra um bebê de 9 meses, um caso que destacou as falhas no sistema jurídico do país.



Também foi iniciada uma investigação para entender por que a polícia indiciou o pequeno Mohammad Musa. Toda a sua família foi acusada por uma suposta agressão a funcionários de uma companhia de gás, na cidade de Lahore.



O caso ganhou atenção internacional, ridicularizando o sistema criminal do Paquistão, depois que a criança foi fotografa chorando, enquanto suas impressões digitais eram tiradas.



O oficial Kashif Muhammad, que estava no cena do crime e prestou as acusações, foi suspenso.



A maioridade penal no país passou de 7 para 12 anos em 2013, com exceção de casos de terrorismo.



A polícia informou ao juiz Rafaqat Ali Qamar neste sábado que o bebê "não era mais requerido no caso". O avô de Musa, Muhammad Yassin, retirou, então, um pedido de fiança que havia feito.



Yassin acusou a polícia de fabricar as acusações, para beneficiar um rival da família que queria retirá-la do território, e que para isso teria obtido uma ordem para remover o fornecimento de gás da casa.

adblock ativo