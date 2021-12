Justiça do Reino Unido determina que motoristas do Uber não são autônomos

A Justiça do Reino Unido decidiu nesta sexta-feira, 28, que os motoristas do que utilizam o aplicativo Uber são sim empregados da companhia e não profissionais autônomos, como defende a empresa. Com isso, o Uber terá de arcar, por exemplo, com pagamento mínimo e folga remunerada, informa a “CNN”. A empresa já divulgou que vai recorrer da decisão.

O processo foi aberto pelos próprios motoristas. “Essa é uma vitória monumental que terá um enorme impacto positivo sobre os cerca de 30 mil motoristas em Londres, por toda Inglaterra e País de Gales e para os milhares de outros em qualquer indústria em que a ideia falsa de funcionários autônomos é frequente”, afirmou Maria Ludkin, diretor legal do sindicato GMB, que representa os motoristas, segundo a rede de TV.

Pela lei britânica, os motoristas podem requisitar pagamento pelo tempo que trabalharam para o Uber, além de outros direitos.

Essa é a segunda onda de batalhas enfrentadas pelo Uber. Primeiro foram as disputas com taxistas e departamentos de trânsito por todo o mundo, que questionavam o modelo de atuação da empresa. Atualmente, são os próprios motoristas da empresa que lutam para terem seu vínculo empregatício reconhecido. O Uber argumenta que são os condutores quem contratam a empresa, para que os conecte aos passageiros.

Esse movimento já começou no Brasil, onde há processos trabalhistas abertos em São Paulo e Belo Horizonte e investigações do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo.

