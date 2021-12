Julgamento de Pistorius adiado para 7 de abril

A audiência mais aguardada do julgamento de Oscar Pistorius pela morte de sua namorada, com o provável depoimento do campeão paralímpico sul-africano pela primeira vez, foi adiado para 7 de abril em consequência do estado de saúde de um juiz.

"Um de meus conselheiros não está bem. O caso fica adiado para 7 de abril", declarou a juíza Thokozile Masipa

Os depoimentos das testemunhas de acusação terminaram na quarta-feira e agora a defesa terá a palavra. O lei sul-africana permite que nestes casos o réu seja o primeiro a falar.

Do ponto de vista legal, Pistorius não é obrigado a depor no tribunal.

"Mas se não falar, o tribunal pode repreendê-lo por não ter comprovado sua versão durante um interrogatório da promotoria", explicou à AFP o advogado William Booth, que atua na Cidade do Cabo.

Pistorius alega inocência na acusação de assassinato da namorada Reeva Steenkamp. Ele afirma que a matou por acreditar que atirava contra um ladrão escondido no banheiro ao lado de seu quarto.

Com as próteses de fibra carbono que valeram o apelido de "Blade Runner", Pistorius - amputado das duas pernas abaixo dos joelhos quando tinha 11 meses - conquistou um grande prestígio ao tornar-se o primeiro atleta paralímpico a participar em uma edição dos Jogos Olímpicos, em Londres-2012.

