Um juiz do Texas que foi filmado pela própria filha enquanto a agredia com um cinto foi suspenso depois que o vídeo foi divulgado na internet, informaram fontes judiciais. O vídeo de sete minutos, visto por milhões de pessoas desde que foi disponibilizado na internet mês pasado, mostra o juiz William Adams agredindo, em 2004, a filha Hillary, atualmente com 23 anos, pelo menos 17 vezes enquanto faz críticas aos gritos. As imagens provocaram um escândalo, apesar dos castigos corporais estarem autorizados nos 50 estados do país, desde que aconteçam no ambiente familiar.



Na decisão, a Suprema Corte do Texas informou que o juiz foi suspenso das funções, mas que nenhum procedimento foi aberto até o momento.



Hillary Adams explicou ao canal NBC que os castigos corporais eram frequentes na família e que um dia ela escondeu uma câmera no quarto para filmar um destes momentos.



A mãe também foi filmada antes de agredir a filha, a quem criticava por ter feito o download de programas ilícitos na internet.



Ao admitir a agressão, o juiz afirmou a um canal de televisão da cidade texana de Rockport, onde mora, que sua conduta não foi tão má como o vídeo mostra.



Assista ao vídeo gravado em 2004 pela filha do juiz:





Agência France Presse Juiz americano que agrediu a filha é suspenso

