Juan Manuel Santos vence reeleição na Colômbia

O presidente Juan Manuel Santos ganhou a reeleição na Colômbia neste domingo, na mais apertada disputa presidencial em anos. A votação foi considerada um referendo de suas negociações de paz com os rebeldes de esquerda das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) para acabar com o conflito mais longo do hemisfério ocidental.

Com com 97% dos votos apurados, Santos, político de centro-direita, derrotou o candidato de direita Oscar Ivan Zuluaga, com 51% dos votos válidos, contra 45% de seu opositor.

Santos procurou um segundo mandato de quatro anos com a força das negociações com os rebeldes, que começaram há 19 meses, em Havana, Cuba. Ele lançou a eleição como um voto entre a guerra e a paz, dizendo que se ele não continuasse na presidência seu adversário rapidamente encerraria as negociações com as Farc, deixando a Colômbia com pouca opção a não ser ver aumentar o latente conflito.

Zuluaga, por sua vez, era apoiado pelo ex-presidente de dois mandatos, Álvaro Uribe, que muitos consideravam o verdadeiro opositor. Zuluaga acusou Santos de vender a Colômbia nas negociações com as Farc e insistia que iria interrompê-las, a menos que os rebeldes cessassem todas as hostilidades.

