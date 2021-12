Jovens presos em caverna na Tailândia há 9 dias são encontrados vivos

Equipes de resgate encontraram com vida um grupo de 12 meninos jogadores de futebol e seu técnico que estavam presos em um caverna inundada no norte do país, nesta segunda-feira, 2. Eles estavam desaparecidos há 9 dias. A informação foi confirmada pelo governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn.

"Nós os localizamos. Mas a operação não acabou", disse o governador, referindo-se ao complicado processo de resgate e alertando que eles ainda não estão fora de perigo.

Os adolescentes com idades entre 11 e 16 anos e o técnico com 25 anos, desapareceram no dia 23 de junho, quando entraram na caverna Tham Luang Nang Non e ficaram presos por uma enchente que inundou parcialmente o local.

Uma busca desesperada se iniciou e atraiu atenção internacional.

Especialistas em resgate de cavernas em todo o mundo estão reunidos no local. Dentre os grupos estão equipes de australianos, americanos, britânicos e chineses.

"Essas são condições desafiadoras e há muita consideração pela segurança, assim como a maneira como o ambiente externo está afetando o ambiente interno", disse a capitã da Força Aérea dos Estados Unidos, Jessia Tait. Ela faz parte de uma equipe de 30 militares americanos.

