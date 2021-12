Jovens criam camisa que pode ser usada por 100 dias

Uma camisa que não amassa e pode ser usada por até 100 dias sem lavar. A criação, que parece ser um sonho para quem não dispõe de muito tempo na correria do dia a dia, foi anunciada por três jovens empresários dos EUA, que afirmam terem produzido a peça com um tecido especial.

Os criadores Mac Bishop, Katie Elks e Mike Major desenvolveram, a partir da lã, um tecido chamado CottonSoft, seis vezes mais durável que o algodão e capaz de impedir marcas e odores naturalmente, as partir da combinação com outras microfibras.

O teste foi realizado pelo próprio Mac Bishop que, após usar a camisa por 100 dias seguidos, confirmou que ela continuou nova, sem a necessidade de lavar ou passar. Depois do primeiro teste, outras 15 pessoas vestiram a camisa. Mesmo após uma partida de basquete, a camisa não absorveu o suor.



Os três jovens fundaram uma empresa, chamada "Wool & Price" e esperam lançar o primeiro lote comercial a partir de uma campanha no site Kickstarter, que pretende arrecadar fundos para a produção em massa. A meta inicial era US$ 30 mil, mas eles já conseguiram arrecadar US$ 287 mil. A partir do pagamento de US$ 98, é possível pedir uma camisa, com previsão de entrega para 2014.

