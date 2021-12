Jovem vive com coração fora da caixa torácica; veja vídeo

O indiano Arpit Gohil tem surpreendido os médicos da cidade onde vive. O jovem de 18 anos nasceu com o coração fora da caixa torácica - é possível ver o órgão pulsar sob a camada de pele - e contrariou os diagnósticos de que ele não teria muito tempo de vida.



A saúde de Gohil é vista por especialistas como "um milagre", já que uma queda ou colisão seria capaz de matá-lo.



Em um vídeo publicado na internet (assista abaixo), o indiano conta que teve uma infância "comum" e não foi privado de brincadeiras, como subir em árvores. Ele até dirige um trator de seu pai na fazenda da família, no estado de Gujarat. "Eu posso fazer tudo o que uma pessoa normal faz e não tenho nenhum problema com meu trabalho agrícola, seja lavrando a terra, dirigindo um trator ou andando de moto", contou.



Doença



Conhecida como "Pentalogia da Cantrell", a doença afeta o desenvolvimento do feto e faz com que órgãos vitais fiquem para o lado do corpo. Crianças que nascem com esta condição precisam de tratamento especial por toda a vida.



Os especialistas dizem ainda que Gohil nasceu com a forma mais grave da doença, chamada de "ectopoia cordis", que teve apenas 165 diagnósticos do mundo.

