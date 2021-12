Jovem quebra laptop para mãe não ver que acessava site pornô

No desespero para não ser pego em flagrante pela mãe, o jovem inglês Denzel Michael resolveu quebrar a tela do seu computador. De acordo com o rapaz, o site pornô que costuma acessar travou na tela do seu laptop, em uma cena comprometedora, bem na hora em que sua mãe se aproximava do quarto.

Segundo Denzel, ao ouvir sua mãe subindo as escadas que dão acesso ao quarto, não teve outra saída.

A história foi parar no Twitter do inglês, que postou a foto do computador com a tela quebrada e, para sua sorte, o site Pornohub viu e resolveu presenteá-lo com um novo laptop. A postagem ganhou repercussão nas redes sociais e virou notícia. O que você faria em uma situação semelhante? Já pensou?

Mum was walking up the stairs and Pornhub decided to freeze, I had no other choice. pic.twitter.com/duxjrgv987 — Denzel (@DenzelMichaelUk) April 12, 2015

