O jovem norte-americano John Claude, de 21 anos, decidiu mudar de vida e perdeu 70 quilos em seis meses, passando de 160 para 90 kg.

Entretanto, ao atingir sua meta, ele divulgou um vídeo onde mostra problemas com o excesso de pele em seu corpo. As regiões que sofreram maior flacidez são as do peito, abdômen e parte interna das coxas.

"Quando decidi fazer esse vídeo, queria mostrar às pessoas que não, isso não é o ideal. Não é o que queria após perder tanto peso. Mas queria mostrar às pessoas que certos medos não devem impedí-los de seguir atrás de seus sonhos. O meu sonho era ser feliz e agora sou, perdendo essa pele ou não. Tenho orgulho de mostrar o que era e como estou agora", explicou.

Até agora, o vídeo já tem mais 3,6 milhões de visualizações. Confira:

Da Redação Jovem que perdeu 70 quilos mostra excesso de pele em vídeo

adblock ativo