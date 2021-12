Jovem pula do 3º andar para fugir de traficantes sexuais na Turquia

Uma jovem de 19 anos se jogou de uma altura de 10 metros, equivalente ao terceiro andar de um prédio, para escapar de traficantes sexuais que a torturaram. A garota ficou gravemente ferida.

O caso foi registrado em Antalya, na Turquia, na última quinta-feira, 2. As informações são do The Sun.

Vídeos circulam pelas redes sociais mostrando o momento em que ela gritava pedindo por socorro. As pessoas tentaram convencer a jovem que não pulasse, no entanto eles não sabiam o que estava ocorrendo. A garota acabou se jogando e bateu em um carro antes de cair na calçada.

adblock ativo