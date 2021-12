Jovem perde memória e faz scrapbook para lembrar do namorado

Jenny Gisby, uma jovem inglesa de 20 anos, vive um roteiro de filme. Ela possui uma rara condição neurológica que faz com que acorde sem memória com frequência, assim como no filme "Como se Fosse a Primeira Vez", estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore. Uma disfunção neurológica faz com que Jenny tenha convulsões.

Como o problema é rotineiro, Jenny criou uma forma de não esquecer do namorado, Stuart. Ela montou um scrapbook com fotos, passagens de trem, ingressos de shows e uma série de outros objetos que a ajudam a lembrar da história deles. Quando acontecem as perdas de memória, o rapaz entrega o scrapbook para Jenny.

"Acordo sem lembrar quem eu sou, quem são meus pais e quem é meu nmorado. Decidi fazer um "scrapbook" quando percebi o quanto era pesaroso para eles ficarem explicando quem são. No início, fico brava porque penso que todos ao meu redor são estranhos. Demora cerca de meia hora para eu começar a me lembrar de novo. O álbum de fotos realmente ajuda", disse Jenny em entrevista à agência Caters News.

