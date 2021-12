Parece até encenação, mas um vídeo de uma jovem reagindo a um assalto dentro de um ônibus na China, está fazendo sucesso na internet. O vídeo mostra o momento em que a garota reage e bate no homem que estava tentando roubar algo de dentro da sua bolsa.

No vídeo ainda é possível ver o momento em que o homem se aproxima e tenta abrir a bolsa da chinesa, que está distraída mexendo no celular. Algumas pessoas desembarcam em um ponto e a jovem muda de local no ônibus. Com isso, o ladrão faz o mesmo e consegue abrir a bolsa da vítima.

Quando ele coloca a mão dentro da bolsa, a jovem percebe, segura ele pelo braço e pede ajuda. Como ninguém faz nada, ela empurra o homem e, com um chute, o joga em outro banco.

O vídeo parece ser de alguma campanha publicitária, mas nenhuma agência assumiu a autoria. Segundo informações do jornal 'Daily Mail', o vídeo está circulando na rede social Weibo e tem feito bastante sucesso, conquistando mais de 15 mil visualizações em apenas um dia.

Veja:

Da Redação Jovem percebe tentativa de furto e bate em ladrão; veja

