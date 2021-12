Jovem morre esmagado por crucifixo gigante na Itália

Um jovem italiano de 20 anos morreu na quarta-feira, 23, esmagado por um crucifixo gigante, na cidade de Brescia, no noroeste da Itália, segundo a imprensa local.



Marco Gusmini participava de uma excursão de religiosos quando a cruz se rompeu repentinamente, e parte dela caiu sobre o grupo, de acordo com informações da agência Ansa e do jornal Corriere della Sera. O jovem morreu na hora.



A cruz de 30 m de altura tinha sido feita para celebrar a visita a Brescia do papa João Paulo 2º.



O papa polonês será canonizado no domingo, 27, junto com João 23, nascido em um pequeno povoado da região de Bergamo, como o jovem morto.

