Imagens gravadas por testemunhas e, posteriormente publicadas na internet, mostram um jovem motorista de 24 anos digitando no celular e, em seguida, fazendo uma ligação pendurado para fora da janela de uma Lamborghini, instantes depois de provocar um acidente que deixou um morto em Surabaya, Java Oriental, na Indonésia.

Conforme o jornal Britânico "Daily Mail", Wiyang Lautner foi detido depois de perder o controle do carro ao fazer um racha com uma Ferrari e atropelar Srikanti, 41 anos, o marido dela, Kuswanto, de 51, e num vendedor ambulante identificado como Mujianto, de 44. O corpo de Kuswanto foi arrastado pelo veículo por vários metros até que ele bateu numa árvore, informou a polícia. Ele morreu no local.

Já Srikanti e Mujianto tiveram as pernas quebradas no acidente. Kuswanto e a esposa de Srikanti - que eram da aldeia vizinha de Kaliasin - estavam à beira da estrada para comprar algumas garrafas de leite de um vendedor de rua quando foram atingidos.

Ainda não se sabe se o condutor da Lamborghini estava usando o celular para pedir ajuda.

Da Redação Jovem manda mensagens de texto após acidente com um morto

