Jovem fica entalada em bueiro ao tentar recapturar iPhone

Uma adolescente de 16 anos ficou entalada em um bueiro em Dover, na Inglaterra, ao tentar recuperar o seu iPhone 5. A menina pretendia retirar o aparelho, que caiu no buraco na noite desta quarta-feira, 2, com os pés.

De acordo com o "Dover Express", a jovem chegou a pedir ajuda a quem passava no local, mas como ninguém aceitou descer no bueiro para capturar o celular, ela mesma decidiu tentar.

Após ficar presa, uma equipe de resgate foi acionada e retirou a jovem com segurança após 15 minutos do incidente. O iPhone não foi recapturado.

adblock ativo