Jovem deixa hiena comer seus órgãos genitais para ficar rico

Um jovem que aparenta ter entre 20 e 24 anos foi internado em uma hospital da Zâmbia após uma hiena devorar sua genitália e três dedos do pé esquerdo.

A explicação para o caso partiu do próprio jovem, chamado Chamangeni Zulu, que afirmou ter deixado o animal devorar as partes de seu corpo para ganhar dinheiro.

"Eu conheci algumas pessoas ricas que me disseram que a melhor forma de me tornar rico seria sacrificando uma parte do meu corpo", explicou Zulu, que levou ao "pé da letra" a orientação.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Times of Zâmbia, o jovem foi até uma mata por volta de 4h e tirou a roupa, até que o animal se aproximar e começou a morder seus órgãos.

Apesar do trauma sofrido, Zulu ainda tem esperança de ficar rico com o ato.

Ele está internado no Hospital Geral de Chipata e seu estado segue estável.

