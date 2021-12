O canadense David Thibault, de 16 anos, está famoso após imitar o cantor Elvis Presley no programa de rádio CKOI, de Quebec. A imitação está tá próxima do real que a performance chamou a atenção do jornal inglês Daily Mail, que fez uma matéria com o jovem.

O vídeo com a imitação do jovem lançado nesta sexta-feira, 13, já teve mais de 2 milhões de visualizações.

Confira a performance de David:

Da redação Jovem de 16 anos surpreende ao cantar como Elvis Presley

