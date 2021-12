Um jovem cuspiu no rosto da candidata à presidência do Chile Michelle Bachelet nesta terça-feira, 29, enquanto ela participava de um evento na região norte do país. Segundo a polícia, um suspeito foi preso.

O jornal local La Tercera disse que o homem não identificado cuspiu na ex-presidente, enquanto ela acenava para o público na região de Arica. Autoridades da campanha política de Bachelet dizem que o evento continuou.

Michelle Bachelet é a favorita na disputa presidencial de 17 de novembro. Ela passou os últimos dois anos na agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para mulheres após o término de seu mandato presidencial, que durou entre 2006 e 2010. Enquanto líder do país, Bachelet obteve altos índices de popularidade.

Ela promete usar um segundo mandato para combater a desigualdade de renda do Chile e fazer uma reforma fiscal e na educação. As informações são da Associated Press.

Assista ao momento da agressão:

Agência Estado Jovem cospe no rosto de Michelle Bachelet; veja vídeo

